تحدث أستاذ التاريخ الحديث علي البسام، عن بروتوكول العلم السعودي، مؤكدا أنه تم وضعه بشكل دقيق جدًا.

وأكد البسام على أهمية الاحتفال بيوم العلم السعودي، قائلا: “يأتي ذلك امتدادا ليوم التأسيس واليوم الوطني والاحتفال به من الأمور المهمة جدا،لإظهار الرموز الوطنية المهمة”.

وأضاف: “نظام العلم السعودي نابع من أهمية هذا العلم وقيمته وما يحمله من عبارة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

وعن آلية رفع العلم، قال: “مثلا في الدوائر الحكومية المفترض أن يُرفع العلم في وسط الدوائرالحكومية، وفي حين كانت هناك أعلام موازية أو في جهتين يمون العلم السعودي أقرب ما يكون لمدخل المباني”.

وأضاف: “إذا كانت هناك أعلاما مزدوجة يكون العلم السعودي في الجهة الأقرب لجهة اليمين، وعندما يكون هناك مجموعة من الأعلام يكون العلم السعودي في وسطها”.

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