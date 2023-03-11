روى الباحث المتخصص في التاريخ السعودي الدكتور سعد العريفي، قصة “البيرق” أو الراية السعودية.

وقال العريفي: “ارتبط البيرق بجيش الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، أثناء توحيد المملكة ويرجع تاريخه لعهد للدولة السعودية الأولى والثانية”.

وأضاف: “توارثها رجال وأسر أبًا عن جد منذ الدولة السعودية الأولى مرورا بعهد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى يومنا الحاضر”.

وتابع: “أتخذ الإمام محمد بن سعود علمًا للدولة السعودية خاصا بها وكان يسمى بالبيرق والراية وغيرها من الأسماء، وجاء لها من أفخر أنواع الحرير”.

ويحتفي اليوم السبت المواطنون بيوم العلم حيث صدر الأربعاء الماضي أمر ملكي يخصص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يسمى “يوم العلم”.