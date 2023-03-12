نالت شجرة الجنكة شهرتها بالقدرة على علاج العديد من الأمراض منذ قرون، وتُعرف أيضاً بالجينكو بيلوبا وهو الاسم الذي أُطلق عليها بعد اكتشاف أنها الشجرة الوحيدة الناجية بعد انفجار القنبلة النووية بهيروشيما في اليابان.

وتعد أبرز القدرات العلاجية والفوائد الصحية لمستخلص الجينكو بيلوبا: “تقوية الذاكرة”: حيث يعمل على تحسين الصحة العقلية عن طريق الحفاظ على الذاكرة، وعلاج بعض حالات الزهايمر والخلل المعرفي المصاحب لخلل وظائف الدماغ لدى أطفال التوحد.

ويساعد في التخفيف من التوتر ومشاكل اضطراب المزاج، ويقلل من الأعراض المصاحبة لنوبات القلق، لكنه يؤثر على فاعلية بعض أدوية القلق مثل ألبرازولام، كما يفيد في علاج بعض أمراض العين مثل المياه الزرقاء.

ويفيد أيضاً في علاج بعض الأمراض المتعلقة بمشكلات تدفق الدم، مثل: التهاب الوريد الخثاري وظاهرة رينو وأمراض الشرايين المحيطة، كما يساعد تناول مستخلص أشجار الجنكة في علاج عدد من الأمراض المستعصية، مثل التصلب اللويحي وخلل الصحة الإنجابية وطنين الأذن ومقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري.