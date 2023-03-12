تعد السيارة مرسيدس AMG GT63 S E أحد أسرع إصدارات العلامة التجارية الألمانية بعد السيارة AMG One الخارقة.

وأخذت شركة تعديل السيارات الألمانية مانسوري سيارة مرسيدس AMG GT63 S E إلى أبعد من ذلك من خلال تحين أداء السيارة وجعله أكثر قوة.

وإلى جانب محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر من مرسيدس- AMG GT63 S E Performance، زادت السيارات الألمانية مانسوري قوة السيارة إلى 880 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1,099 رطلاً (1490 نيوتن متر)، مقارنة بقوة السيارة الأصلية التي بلغت 831 حصان و 1,084 رطل قدم (1,470 نيوتن متر).

ويشتمل التحويل من ناحية التصميم على غطاء محرك كربوني كامل مع مداخل هواء إضافية وأجزاء انسيابية متنوعة من ألياف الكربون خفيفة الوزن، مثل الجناح الخلفي الجديد، وتملأ تطبيقات الكربون المصممة حديثًا السيارة بأكملها لإكمال المظهر.

والجدير بالذكر أن مانسوري لم تكشف عن سعر AMG GT63 S E Performance، وتجدر الإشارة إلى أن السيارة نفسها يبدأ سعرها من 196,897 يورو، أو حوالي 209,600 دولار مع أسعار الصرف الحالية.