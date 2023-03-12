تناولت صحيفة “ماركا” الإسبانية التصريحات التي أدلى بها الفرنسي كيليان مبابي، عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي ودع بعدها الفريق الفرنسي منافسات البطولة، وما إذا كانت هذه التصريحات تمثل تلميحات لعودة ريال مدريد للتفاوض مع اللاعب من جديد.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، إن مستقبل مبابي في سان جيرمان عاد مرة أخرى ليكون مصدر شك، مع خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا، فيما كان هناك اتفاق سابق بين مبابي وريال مدريد على الانتقال إلى “الميرنغي” بعد انتهاء عقده بالمجان مع راتب سنوي كبير ولكن اللاعب استسلم للضغوط الكثيرة التي فرضت عليه.

وقالت الصحيفة، أن “هناك آراء متناقضة داخل ريال مدريد بشأن الصفقة، إذ يرى البعض أن هناك فرصة للتعاقد مع مبابي بعد تصريحاته عقب مباراة بايرن ميونخ والتي قال فيها (هدفنا الآن هو الفوز ببطولة الدوري الفرنسي وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث (بشأن مستقبله)”.

وأضاف التقرير: “لكن ريال مدريد لم يعد يهتم بكلمات مبابي عن مستقبله، رغم أنه ما زال يثير إعجاب مسؤولي الملكي”، متابعًا: “تصرفات كيليان مبابي أفقدته الكثير من الكيمياء التي ربطته بقميص الميرنغي، كما إن سلوكه وتصريحاته أصابت الفريق الملكي بالضجر والملل وعدم التصديق”.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يشعر بالملل من السيناريو الذي يكرره مبابي، خاصة أن هذا الأمر حدث أيضًا في آخر موسمين، كما أن الإدارة بقيادة، فلورنتينو بيريز، لن تتحرك خطوة تجاه تلك الصفقة، بل سيظلون يراقبون من بعيد، ولن يضعوا خططهم بناءً على تصريحات من مبابي لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.