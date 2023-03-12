كشف باحثون أن معدلات الاكتئاب تزيد لدى الأشخاص الذين يأكلون الأطعمة الغنية بالسكر كالشوكولاتة والكرواسوت والبسكوت، والآيس كريم.

وقال دوان ميلور ، من جامعة أستون : تم ربط العديد من الأطعمة بالاكتئاب ، وأبرزها الأطعمة السكرية والوجبات السريعة. وعلى النقيض من ذلك ، يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يعزز الصحة العقلية بشكل كبير.

فيما قال الدكتور ديفيد سيراز كياي من مؤسسة الصحة العقلية: العلاقة بين النظام الغذائي والصحة العقلية معقدة لأن الطعام الذي نتناوله يؤثر على كيمياء الدماغ والنوم والصحة البدنية

وأكد الباحثون أن الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن تعطينا انتعاشًا مؤقتًا ، لكنها قصيرة المدى وتؤدي إلى اضطراب و الأرق ، بالإضافة إلى الاكتئاب.