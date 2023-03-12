تفاجأ أحد اللصوص في أسكتلندا، خلال قيامه بمحاولة سرقة بأن الضحية الذي كان سيسرق الأموال منه أمام صراف آلي هو ابنه.

ولم يكن يعلم الرجل أن ابنه هو الضحية، حينما استهدف صبيًا أمام ماكينة الصراف الآلي في منطقة كرانهيل، غلاسكو بإسكتلندا.

وكان الصبي البالغ من العمر 17 عامًا استخدم ماكينة الصراف الآلي بالقرب من منزله وبعد جمع النقود من الماكينة، رأى رجلاً مقنعًا يرتدي ملابس داكنة وغطاءً للرأس، يقوم بإشهار سكينًا في وجهه.

وتعرف الابن على أبيه، وفر من مكان الحادث وأخبر أفراد أسرته بالحادث قبل الاتصال بالشرطة، وتم القبض على الأب واعترف لاحقًا بجريمته وحيازة سكين في مكان عام.