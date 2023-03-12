أشعلت شابة إيرانية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا لتركيبها عينًا اصطناعية بدل تلك التي فقدتها إثر إصابتها بعيار ناري خلال الاحتجاجات التي شهدت البلاد مؤخرًا جراء وفاة الشابة مهسا أميني.

وأصيبت عين الفتاة “غزال رانجكيش” اليمنى بالعمى بعد إصابتها بعيار ناري أطلقته قوات الأمن في بندر عباس جنوبي إيران، في 15 نوفمبر الماضي.

وتقول الشابة: “كانت آخر صورة سجلتها عيني اليمنى هي ابتسامة رجل يطلق النار علي”.

وجاءت إصابتها بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في سبتمبر الماضي، عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني داخل مركز لـ”شرطة الأخلاق”.

