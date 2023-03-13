تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو بهدف نظيف، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي رافينيا هدف برشلونة الذي تصدر بحوالي 65 نقطة، مستعيداً فارق النقاط التسع مع غريمه الثاني ريال مدريد الذي يلتقيه الأسبوع المقبل في الكلاسيكو على ملعب “كامب نو”.

وسجل النادي الكتالوني مع نهاية الشوط الأول عن طريق رافينيا الذي استلم داخل المنطقة تمريرة متقنة من سيرجيو بوسكيتس وأسكن الكرة الشباك (45+2).

وعاد الحكم إلى “الفار” للتأكد من صحة الهدف بعدما رفع حكم الخطّ راية التسلّل، ولكن الشوط الثاني كان صعباً على الضيوف، مع هجوم ضاغط من بلباو، وسط تألق الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن في أكثر من مناسبة.