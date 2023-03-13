أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أنه تم إطلاق نسورا مهددة بالانقراض.

وقال الدكتور محمد قربان، عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن النسور لها أهمية بالغة في كل منطقة حيث تتغذى على الجيف وتنظف المنطقة أول بأول.

وأشار إلى أن المركز يعمل بصورة سريعة في عملية إعادة توطين الكائنات الحية في بيئاتها الطبيعية، مضيفًا: “ونتابع الكائنات الفطرية من خلال تتبع فضائي للحفاظ عليها”.