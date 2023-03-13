أوضحت اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي أن نظام العمل بـ4 أيام مناسب جدًا، إذ خفّض إرهاق الموظفين بنسبة 71٪ و قلل من التسرب الوظيفي بنسبة 57٪ في دولة السويد.
وقالت القصبي :” أكدت دراسات كثيرة أن هذا النظام مناسب جدا حيث تم تطبيقه في أكثر من دولة خارجية وعربية وتكللت بنتائج جيدة جيدا”
وأضافت ” هذا النظام قلل نسبة الإرهاق 71%، وخفض نسبة التوتر 39%، كما انخفضت نسبة الأمراض التي تأتي من خلال الأعمال المرهقة”
فيديو | اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي:
نظام العمل بـ4 أيام مناسب جدًا.. وخفّض إرهاق الموظفين بنسبة 71٪ فيما قلل من التسرب الوظيفي بنسبة 57٪ في دولة السويد#الراصد pic.twitter.com/p7FpzIncX7
— الراصد (@alraasd) March 12, 2023
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