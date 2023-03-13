أوضحت اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي أن نظام العمل بـ4 أيام مناسب جدًا، إذ خفّض إرهاق الموظفين بنسبة 71٪؜ و قلل من التسرب الوظيفي بنسبة 57٪؜ في دولة السويد.

وقالت القصبي :” أكدت دراسات كثيرة أن هذا النظام مناسب جدا حيث تم تطبيقه في أكثر من دولة خارجية وعربية وتكللت بنتائج جيدة جيدا”

وأضافت ” هذا النظام قلل نسبة الإرهاق 71%، وخفض نسبة التوتر 39%، كما انخفضت نسبة الأمراض التي تأتي من خلال الأعمال المرهقة”