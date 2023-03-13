أكد الدكتور توفيق السويلم – مستشار اقتصادي أن شركة طيران الرياض ستوظف كفاءات سعودية وتخدم متطلبات رؤية 2030.

وقال السويلم :” هناك أكثر من 50 مليون زائر يحتاجون آلاف من الموظفين وآلاف من الخدمات وبالتالي ستساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خدمة ال ٥٠ مليون”.

ستساهم طيران الرياض في تعزيز مستقبل الطيران وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين حول العالم.