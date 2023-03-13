تخلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن حلمه في العودة إلى نادي نيولز أولد بويز بسبب تلقيه رسالة تهديد من مسلحين

وكان سيرجيو أغويرو، المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة والصديق المقرب لميسي،قال إن ميسي يفكر بجدية في إمكانية الانتقال إلى نيولز أولد بويز.

ولكن رسالة التهديد التي تلقاها ميسي من مسلحين في الأرجنتين، جعلته يتراجع عن الانتقال لأولد بويز هذا الصيف، وربما للأبد أيضا.

وهاجم مسلحون متجرا مملوكا لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، تاركين رسالة تنص على: “ميسي، نحن في انتظارك. جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك”.