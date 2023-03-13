تداول نشطاء تويتر مقاطع فيديو ومجموعة من الصور، توثق انهيار وسقوط صخور على المركبات، في «عقبة ضلع» بمنطقة عسير، بسبب الأمطار والسيول التي تشهدها منذ صباح الأمس.

وباشرت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات المعنية، أعمال الصيانة والنظافة وإزالة الآثار ورفع الصخور المتساقطة عن طريق المركبات في «عقبة ضلع».

وتسببت الأمطار والسيول المتواصلة منذ صباح الأمس، في حدوث انهيارات صخرية في «عقبة ضلع».

كما أدت الانهيارات الصخرية إلى تعطيل حركة سير المركبات وإغلاقها احترازياً، وتحويل السير إلى طرق بديلة، بهدف إجراء أعمال الصيانة.