أصدرت محكمة جنائية في باكستان مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، على خلفية قضية “تهديد” قاضية محكمة جنائية.

وأصدر قاضي المحكمة قراره بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة، وبعد رفض التماس قدمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفها بتهديدات، وطلب القاضي ضمان مثول عمران خان أمام المحكمة بتاريخ 29 مارس الجاري.

وتتعلق القضية بتصريحات عمران خان المثيرة للجدل والتي اعتبرت بمثابة تهديد لقاضية المحكمة الجنائية وضباط في شرطة العاصمة أمام تجمع لأنصاره بتاريخ 20 أغسطس من العام الماضي.