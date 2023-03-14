تسعى شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، لتقديم العديد من الاصدارات القوية داخل سوق المملكة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام، ومنها النسخة المميزة FJ CROUS موديل 2023.

وجاءت السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023 بالعديد من التجهيزات تشمل، مثبت سرعة، والتحكم بالمرايا الجانبية كهربائيا، بالاضافة إلى شاشة تتراوح بين 7 و 8 بوصة تعمل باللمس، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وأخرى جانبية وستارية للفئات الأعلى تجهيزًا، بالإضافة إلى نظام المكابح المانعة للإنغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الاطارات TPWS.

كما أن السيارة تتميز بـ حساسات ركن، كاميرا للتحكم، وجنوط ألمونيوم تبدأ من 17 بوصة، وتصميم خارجي رياضي، ومصابيح حادة المظهر ذات شكل دائري، مدعوم بمصابيح اخرى باللون الاصفر، شبكة ثنائية للتوزيع الهوائي اسفل غطاء المحرك.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 4000 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 268 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 380 نيوتن/متر.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

الفئة الاولى بسعر 149,845 ريال.

الفئة الثانية بسعر 160,540 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 173,420 ريال.

الفئة الرابعة بسعر 167,095 ريال.

الفئة الخامسة بسعر 182,850 ريال.