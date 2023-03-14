أكد العديد من الأشخاص الناجحين أن الاستيقاظ في الساعة 4:00 صباحًا كان عاملاً حاسمًا في إنجازاتهم، فيما استعرض الخبير الأمريكي ستيف بيرنز، فوائد الاستيقاظ مبكرًا وكيفية تطوير عادة الاستيقاظ في الساعة 4:00 صباحًا.

وأوضح الخبير الأمريكي، أنه عندما تستيقظ مبكرًا ، يكون لديك المزيد من الوقت للتخطيط ليومك وممارسة الرياضة وإكمال عملك دون تشتيت الانتباه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية والتحفيز لتحقيق أهدافك.

وقال أنه يمكنك إضافة عدة ساعات إضافية إلى يومك من خلال الاستيقاظ مبكرًا. يمكن استخدام هذه الساعات الإضافية للعمل في المشاريع الشخصية أو الدراسة أو إكمال المهام التي تم تأجيلها، فضلًا عن تحسين مهارات إدارة الوقت.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يميلون إلى انخفاض مستويات التوتر والقلق. من خلال الاستيقاظ مبكرًا، يمكنك أن تبدأ يومك بهدوء ومرونة، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العقلية، كما يمكن أن يساعد الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في تنظيم جدول نومك، مما يؤدي إلى نوعية نوم أفضل.

ويمكن أن يؤدي الاستيقاظ مبكرًا إلى عادات أكل صحية وصحة عامة أفضل، كما يمكن أن يمنحك الاستيقاظ مبكرًا مزيدًا من الوقت لممارسة الرياضة، وتحسين صحتك البدنية وعافيتك بشكل عام.