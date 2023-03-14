شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة بشعة، حيث أقدم مقاول على قتل صديقه بعدما طلب منه إقامة علاقة غير شرعية مع صديقة صديقته.

وعثر الأهالي على أشلاء آدمية داخل قمامة بمنطقة العجوزة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وشكلت فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الملابسات.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف هوية المجني عليه، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني وبمواجهته اعترف بجريمته تفصيليا وأقر أن المجني عليه طلب منه إقامة علاقة غير شرعية مع صديقة صديقته ونشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها بالتخلص منه.