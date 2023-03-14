قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خالص التعازي والمواساة لعائلة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ونادي النصر سالم مروان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين.

وقال المسحل: “نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد السعودي أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان رجل قدم الكثير للكرة السعودية، وساهم في عددٍ من الإنجازات الرياضية.

وأضاف:” أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.”