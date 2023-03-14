من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل مؤكد الهيكل الجديد لكأس العالم 2026، لتمديد البطولة إلى 104 مباريات على مدار 39 يومًا.

وستتم الموافقة على القرار في اجتماع لمجلس الفيفا في وقت لاحق، يوم الثلاثاء، في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث يجتمع قادة كرة القدم العالمية لحضور مؤتمرهم السنوي.

وستضم نسخة 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، أكبر بطولة كأس العالم، 48 منتخبًا، وستكون الآن الأطول أيضًا حيث ستستمر 39 يومًا بدلًا من شهر مثلما كان في قطر 2022.

الشكل الجديد سيكون 12 مجموعة كل مجموعة تضم 4 منتخبات، سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة وأفضل 8 ثوالث إلى الدور الثاني من كأس العالم وهذا يقلل من فرص التواطؤ بين الفرق بالجولة الأخيرة.

وقرر فيفا أيضًا أن يقتطع فترة الإعداد للبطولة من 23 يومًا للمنتخبات إلى 16 يومًا ليزيد أيام البطولة إلى 39 يومًا بدلًا من 28 كما حدث في قطر 2022.