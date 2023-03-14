قال وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة لن تبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.

وأضاف في لقاء مع “إنيرجي انتلجينس”: هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة.

وأكد أن وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق، مضيفا أن هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه.

كما أكد أن أوبك بلس بذلت قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول.