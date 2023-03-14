استعرض الأمن العام، أبرز الجرائم التي تم القبض على منفذيها ، في عدد من مناطق المملكة.

ولفت الأمن العام، في مقطع فيديو، إلى نشوب مشاجرة بين مواطنين خلال مناسبة رياضية في القصيم، ومحاولة أحدهما الاعتداء على أحد المنظمين والتدخل في عمله.

وتم القبض على مواطن حاول الهرب من مركز أمني أثناء استيقافه، وقام بإشهار سلاح ناري على رجال الأمن واستخدم لوحات مركبة أخرى.

كما تم القبض على مواطنين في بيشة بحوتهما 20 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وضبط الأمن العام على مواطن في سكاكا بحوزته 56 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما تم القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 680 من مادة الحشيش المخدر، و139 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في عسير.

وفي بارق تم القبض على 4 مواطنين قاموا بالاعتداء على آخر وسلبهم مبلغًا ماليًّا وبندقية هوائية.