أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن اللاعب محمد كنو تعرض لاستفزاز صريح ومباشر من المدرب دياز.
وقال الجاسر خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” أن التغيير الذي حدث غريب لأن اللاعب قدم مستوى جيد”.
وأضاف:” أن اللاعب الذي لا يشعر بالعدل لا يستطيع أن يعطيك ما تريد في الملعب “.
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: محمد كنو تعرض لاستفزاز صريح ومباشر من المدرب دياز#المنتصف pic.twitter.com/slqW6BQJxw
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 14, 2023
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