أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن اللاعب محمد كنو تعرض لاستفزاز صريح ومباشر من المدرب دياز.

وقال الجاسر خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” أن التغيير الذي حدث غريب لأن اللاعب قدم مستوى جيد”.

وأضاف:” أن اللاعب الذي لا يشعر بالعدل لا يستطيع أن يعطيك ما تريد في الملعب “.