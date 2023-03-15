أكد وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات السعودية في إيران قد تحدث بسرعة جدا بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين برعاية الصين.

وأوضح وزير المالية، خلال منتدى القطاع المالي الدولي، أن هناك فرصا كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران، لافتًا إلى أنه لا يرى أية عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق.