أكد وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات السعودية في إيران قد تحدث بسرعة جدا بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين برعاية الصين.
وأوضح وزير المالية، خلال منتدى القطاع المالي الدولي، أن هناك فرصا كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران، لافتًا إلى أنه لا يرى أية عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق.
فيديو | حديث وزير المالية محمد الجدعان عن فرص الاستثمار مع إيران بعد تطبيق اتفاق عودة العلاقات#مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/ZpcVObMzCd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً