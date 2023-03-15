أعلنت سفارة المملكة لدى العراق، اليوم الأربعاء، عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات “الترانزيت” عبر منفذ عرعر الحدودي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمانا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الخدمة تساهم في وصول شاحنات الشركات العراقية المستوردة من جميع دول العالم عبر أراضي المملكة بكل يسر وسهولة، وتوفر لهم الوقت وتكاليف الشحن.