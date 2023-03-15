أكد المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية عبد العزيز العفالق أن المدفوعات الرقمية وفرت أرضية مشتركة وعادلة للمنافسة وساهمت في نمو التجارة الإلكترونية.
وقال العفالق :” وجدنا قبول كبير على التجارة الإلكترونية التي تضاعفت إلى ثلاثة أرقام، حيث استخدمت شركات كثيرة المدفوعات الرقمية”
وأضاف ” في عام ٢٠١٨ ادخلنا منصة إيصال للفوترة الإلكترونية، والتي قامت علي المرونة والموثوقية. كما
عملنا على ضمان استراتيجية البنك المركزي بأن تكون مبنية على قدرات محلية للابتكار والنمو”
فيديو | المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية عبد العزيز العفالق: المدفوعات الرقمية وفرت أرضية مشتركة وعادلة للمنافسة وساهمت في نمو التجارة الإلكترونية#مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/XFCfiWNRcj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023
فيديو | المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية عبد العزيز العفالق: عملنا على ضمان استراتيجية البنك المركزي بأن تكون مبنية على قدرات محلية للابتكار والنمو#مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/esNAMDe8Xb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023
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