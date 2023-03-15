أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، التصرف الصحيح في حال أضربت العاملة المنزلية عن العمل.

وقال محمد الوهيبي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه في تلك الحالة يحق لك التقدم بدعوى قضائية أمام لجنة الفصل في مخالفات العمالة المنزلية الموجودة في وزارة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن ذلك من خلال الدخول إلكترونيًا إلى موقع الوزارة وتقديم الدعوى ضد العاملة ويتم مطالبته بالتعويض، مناشدًا الأسر التي لديها عاملة منزلية مخالفة أو هاربة أن تقوم بالإبلاغ عنها وتسليمها حتى تستطيع أن تستقدم بسعر مناسب.

وأكد المستشار القانوني، على السجن 6 أشهر وغرامة مالية تصل لـ 100 ألف ريال مع المنع من الاستقدام هي عقوبة إيواء العمالة الهاربة والتستر عليهم.