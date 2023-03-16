كشف عبدالله السمنان أحد مؤسسي فرقة ” عنيزة” الشعبية قصة هذه الفرقة التي يعود عمرها لنصف قرن من الزمان

وقال السمنان:” تأسست فرقة عنيزة عام ١٣٩٠ وكانت الفرقة تمارس نشاطها أسبوعيا، حيث مرت بعدة مراحل مختلفة وعدة مسميات. وكنا نشارك في المناسبات والاحتفالات الوطنية”

وأضاف ” كما شاركت الفرقة خارج المملكة، في باريس واليابان وباكستان ودول الخليج كلها والدول العربية وغيرها من الدول ”