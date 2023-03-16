كشف عبدالله السمنان أحد مؤسسي فرقة ” عنيزة” الشعبية قصة هذه الفرقة التي يعود عمرها لنصف قرن من الزمان
وقال السمنان:” تأسست فرقة عنيزة عام ١٣٩٠ وكانت الفرقة تمارس نشاطها أسبوعيا، حيث مرت بعدة مراحل مختلفة وعدة مسميات. وكنا نشارك في المناسبات والاحتفالات الوطنية”
وأضاف ” كما شاركت الفرقة خارج المملكة، في باريس واليابان وباكستان ودول الخليج كلها والدول العربية وغيرها من الدول ”
شاهد.. قصة "فرقة شعبية" في #عنيزة عمرها نصف قرن#القصيم #السعودية@Mohammed62_S pic.twitter.com/e8Zc42EAfh
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 16, 2023
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