في مشهد يشبه الأعمال الدرامية، تمكن أحد رجال الدفاع المدني من إنقاذ غريقاً في نهر لوس أنجلوس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، أحد رجال الدفاع المدني يتدلى من طائرة بواسطة حبل لإنقاذ غريق في بحر لوس أنجلوس

ونجح رجل الدفاع المدني في التقاط الغريق و الإمساك به، ليستأنف من بالطائرة المهمة ويرفعون بواسطة الحبل رجل الدفاع والغريق حتى وصلا لبر الأمان