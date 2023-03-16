روت “جوي فيلان” وهي أمريكية مقيمة في المملكة منذ 16 سنة قصة عيشها منذ الصغر في السعودية واتقانها للهجة وعن الأمان في السعودية.

وقالت جوي خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” أنها لم تجد مثل السعوديين في اهتمامهم بعوائلهم وطاعتهم ووالديهم.

وتابعت أن أكثر ما يميز المملكة الأمن والآمان والخروج في وقت متأخر من الليل على عكس أمريكا.

وأشارت إلى أنها متواجدة في المملكة وهي بعمر عامين ونصف وعاشت في الشرقية وجدة والرياض وكانت دائماً تمارس اللغة مع صديقاتها ومعارفها السعوديين.