كشفت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، وتبوك.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كيميائي (عدد وظيفتين/ أملج): شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، فضلًا عن مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، البيئة، الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 16 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة نوماك