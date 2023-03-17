اختبرت كوريا الشمالية، خلال الساعات الماضية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، دون أن تُحدد الاتجاه الذي استهدفته.

وذكرت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مؤخراً صاروخا بالستياً باتجاه البحر الشرقي.

وأوضحت أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بتحليل المواصفات التفصيلية للصاروخ والمسافة التي قطعها.