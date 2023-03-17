ستشكل وزارة الرياضة واتحاد القدم السعودي لجنة للتحقيق مع مسيري النادي الأهلي بسبب العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» بحرمانه من التسجيل لفترتين؛ بسبب المطالبات المالية المتراكمة على النادي.

وفي السياق، أفاد المستشار القانوني أحمد الشيخ، بأن الفيفا عاقب الأهلي رياضياً بمنعه من التسجيل لفترتين وإلزامه بدفع 4 ملايين، لتكرار المخالفات بقضايا متعددة من ضمنها قضية حمدي النقاز.

ويُشار إلى أن إدارة النادي الأهلي ستعقد غدا اجتماعا للنظر في القرار الذي تلقته من الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاص بإيقاف النادي عن تسجيل اللاعبين لفترتين.

وأوضحت المصادر أن الإدارة ستقوم بإعداد رد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يتضمن طلب التدابير الوقتية، كما سيتم تقديم كل ما يثبت تعاقد النادي مع الثلاثي سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبدالله عطيف قبل صدور قرار المنع من التسجيل.