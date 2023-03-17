في واقعة غريبة من نوعها، صفع ثعبان ضخم رجلا على وجهه في هجوم وحشي بمدينة كيرنز، ولاية كوينزلاند في أستراليا مما ترتب عليه نهاية مؤلمة.

وتفصيلاً، تعرض جويل هارينجتون لهجوم الثعبان بينما كان في رحلة ترفيهية مسافتها 3.3 كيلومتر إلى شلالات Clamshell من أجل السباحة، وأصيب في وجهه بشكل كبير .

وأشار الأسترالي إلى أنه أخطأ عندما اقترب من الثعبان فوق إحدى الأشجار بغرض تصويره مجموعة من الصور والفيديوهات.

وقال أنه عندما مد يده لالتقاط زجاجة بلاستيكية سقطت من حقيبته ضربه الثعبان الذي كان يبلغ طوله حوالي 2.5 متر حتي بدأ الدم يتدفق من وجهه مبينا سعادته أن الثعبان لم يصبه في عينه.