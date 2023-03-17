تنوي شركة “لوسيد موتورز” المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية الفاخرة، إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها بمصنعها في المملكة.

وأفاد نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط لشركة لوسيد فيصل سلطان خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بأن المملكة من أكبر مستهلكي السيارات في المنطقة، لافتًا أن لوسيد تطورت بعدما أصبحت جزءًا من محفظة صندوق الاستثمارات العامة.

وأعلنت “لوسيد” في شهر مايو من العام الماضي عن بدء إنشاء مصنع في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.

وقامت مجموعة stc بتوقيع الشراكة مع شركة لوسيد، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها، وبمقتضاها ستقدم مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء “لوسيد”، منها تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية اللحظية للتوجيه الأمثل.

وستوفر الاتفاقية تحديثات مستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه، وتشخيص المركبات عن بعد، وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة.