أفادت مصادر صحفية بأن موعد مواجهة الكلاسيكو الذي سيجمع الاتحاد والهلال في جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمحدد له يوم الأحد 23 أبريل المقبل، الموافق 3 شوال، ثابت ومعتمد ومن الصعب تغييره .

وذلك رغم ارتباط الهلال بعدها بـ6 أيام بمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني في الرياض ثم مواجهة الإياب بعدها بأسبوع في سايتاما اليابانية.

وأوضح المصدر ذاته أن موعد نصف النهائي محدد منذ فترة ومرتبط بمواعيد ورعايات وحجوزات لطاقم التحكيم الأجنبي إلى جانب مواعيد رسمية من الجهات العليا لكونها ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.