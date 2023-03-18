أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المُستفيدين وإتاحة عدة خيارات سكنية أمامهم.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمُستفيد من الدعم السكني التفاوض مع جميع الممولين واختيار الممول المناسب له بحسب العروض المُقدمة من قِبلهم.

وأفاد أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المُخطط المناسب للمُستفيد من خلال حسابه، داعياً إلى تحميل تطبيق “سكني” لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة.