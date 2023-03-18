كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل وظيفي أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة، صيدلي مستودع (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الصيدلة، الطب).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 17 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة العليان هنا