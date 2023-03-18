صعد شباب بلوزداد بطل الجزائر إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه الزمالك المصري ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وأحرز شباب بلوزداد الهدف الأول في الدقيقة 76 عن طريق زكريا دراوي، وضاعف ليونيل وامبا النتيجة في الدقيقة 79 مستفيدًا من ركلة حرة استقبلها اللاعب الكاميروني الخالي من الرقابة بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

وودّع المريخ السوداني ورصيده 5 نقاط والزمالك ورصيده 4 نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة في مباراة أصبحت نتيجتها مجرد تحصيل حاصل فيما يلتقي بلوزداد مع الترجي بحثًا عن صدارة المجموعة.