كشفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م.
وأوضحت البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول:
1- برامج الماجستير:
– برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
– برنامج ماجستير إنفاذ القانون.
– برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.
– برنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة.
– برنامج ماجستير الأمن الوطني.
– برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.
2- برامج الدبلوم العالي:
– برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.
– برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.
– الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
– الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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