كشفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م.

وأوضحت البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول:

1- برامج الماجستير:

– برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

– برنامج ماجستير إنفاذ القانون.

– برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.

– برنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة.

– برنامج ماجستير الأمن الوطني.

– برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

2- برامج الدبلوم العالي:

– برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

– برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.

– الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

– الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع