أوضح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أن الشعور بالصداع في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك يعد أمراً طبيعياً ويعود ذلك لعدة أسباب.

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي على تويتر :” الصداع في أول يومين أو ٣ أيام من رمضان عادي وطبيعي لعدة أسباب منها التعوّد على القهوة والمتعوّد عليها في الصباح يأتيه الصداع الصباح أو الظهر أو قهوة المساء فيكون بالمساء”.

وأضاف الخضيري ” وقد يكون الصداع بسبب تغيير نظام الأكل والنوم عند البعض فقد يحدث امساك أول يومين، وكلها تزول باليوم الرابع”.