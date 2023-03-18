تمكن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، من إنهاء خلافات قبلية وأسرية امتدت لعشرات السنوات، وذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين والمقيمين في المجلس العام بديوان الإمارة.

وأُنهي خلاف أسري دام 10 سنوات خلال المجلس بين مواطنة وإخوتها، وتوقيع وثيقة الصلح، كما جرى إتمام مساعي الصلح ومعالجة الخلاف في إحدى القبائل بالمنطقة، بعد خلاف استمر أكثر من 15 سنة، وذلك استجابة لشفاعة أمير المنطقة من خلال لجنة إصلاح ذات البين.

كما تم خلال المجلس إطلاق سراح 3 سجناء، مقيمان ومواطن، والاكتفاء بمدة الحكم السابقة عليهم، فضلاً عن الموافقة على تخفيض مدة الحكم لسجينين آخرين، بناءاً على الأمر السامي الكريم الذي ينص على تفويض الصلاحية في مثل هذه الحالات لأمير المنطقة.

وشهد المجلس تكريم مدير عام الشؤون الصحية بعسير وفريقه من مركز الاتصال التفاعلي 937 نظير تحقيقهم المركز الأول في مؤشر البلاغات على مستوى المملكة، وفريقي مستشفيي خميس مشيط وأحد رفيدة، نظير تعاونهما مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.