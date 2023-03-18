أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، الرد على سؤال يقول ما حكم إتلاف الأجنة التي تحتوي على مرض وراثي، مع العلم أن هذا المرض قاتل فهو يُسمى “ضمور العضلات الشوكي”، وموت الطفل بسببه، وتوفيت ابنتي عند بلوغها العام الأول.

وقال ” المطلق” خلال حديثه على برنامج فتاوى المُذاع على قناة السعودية: “أن هناك حالتين، الأولى هو قتل الحيوانات المنوية قبل أن تلقح، وهو لا يوجد به ضرر، ويجوز أما الثانية فهي قتل الحيوانات المنوية الملقحة في البويضة خلال أربعين يومًا وهذا جائز، لأنها تسمى هنا مرحلة النطفة”.

وأضاف: “يستدلون على جوازها في حديث العزل عن جابر حينما قال، كنا نعزل، والقرآن ينزل فلو كان شيئًا منهيًا لنهانا عنه القرآن، وحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: “لا يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة”.