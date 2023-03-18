أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، بدء تطبيق قرار توطين “قطاع البصريات” في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك اعتباراً من تاريخ 1444/08/26 الموافق 2023/03/18. بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذا القطاع، حيث يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات.

ويشمل القرار توطين مهنتين بنسبة 50% وهما: “فني بصريات طبية” و”فني نظارات”، ويسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر من العاملين في قطاع البصريات والمحددة مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.