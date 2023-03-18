قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الملك تشارلز الثالث اشتكى من حراسه الذين يسببون له إزعاجا في ساعات الصباح الباكر.

ووفقا للصحيفة، فإنه لطالما حظي الملك بالإعجاب بسبب أخلاقيات عمله الشاملة والتزامه الدؤوب بواجباته، لدرجة أنه على الرغم من تقدمه في السن، إلا أنه يكون موجودا في مكتبه قبل أن ينهض كثير من الناس من الفراش.

وبحسب الصحيفة، فإن مكالمات تشارلز الهاتفية التي يجريها في الصباح الباكر انزعجت بسبب تحرك القوات بصخب ذهاباً وإياباً وكذلك نباح الأوامر خارج نافذة مكتبه.

وللخلاص من هذا الامر المزعج له، طلب الملك البالغ من العمر 74 عامًا من الحراس الإعلان عن وصولهم ومغادرتهم بهدوء أكبر .