استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني ” هيرفي رينارد ” اللاعب سامي النجعي للإصابة، كما ضم “عبدالله الحمدان” لقائمة الأخضر.

وأعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة المدير الفني إيرڤي رينارد للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في محافظة جدة خلال الفترة ( 20 – 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023 .

وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره في جدة مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وسيواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من ذات الشهر. وستقام كلا المباراتين على استاد الأمير عبدالله الفيصل.