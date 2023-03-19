تعد السيارة رنج روفر ديفندر موديل 2023، واحدة من أقوى طرازات الدفع الكلي في المملكة، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات بسعر يبدأ من 290 الف ريال.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 300 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8 ثواني.

وتتوفر السيارة رنج روفر ديفندر 2023 في المملكة بسعر يتراوح بين 290 الف حتى 666 الف ريال.