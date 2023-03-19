كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني د. محمد الأحمدي أن التوصيات العلمية تحث على المشي من 30 إلى 60 دقيقة في أي وقت.

وقال “الأحمدي” خلال ظهوره في برنامج “صباح السعودية” أن رياضة المشي رائعة جداً، وفي رمضان لا يوجد إشكالية في الوقت.

وأوضح أن الشخص عليه تحديد الوقت المناسب إليه في رمضان علماً بأن ذلك يتوقف على الحالة الصحية للشخص.