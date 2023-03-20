أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني على استاد الملك فهد الدولي يوم 29 أبريل المقبل.

ويواجه الهلال نظيره الياباني في الرياض ذهاباً يوم 29 أبريل، على أن تلعب مباراة الإياب في 6 مايو من العام الجاري بطوكيو.

والجدير بالذكر، أن الهلال هزم مضيفه الدحيل القطري، بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الـ26 من فبراير الماضي، في الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ليصل للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي دوري أبطال آسيا.