قال البرازيلي بيتروس لاعب نادي الفتح إنه لم يستلم كافة مستحقاته من نادي النصر الذي لعب له منذ 2018 حتى 2021 مبينا أن تنافسه مع لاعبي الهلال يكون فقط على أرض الملعب.

وأشار بيتروس إلى أن الدوري السعودي قوي وقدوم كريستيانو رونالدو يثبت ذلك، لافتا: الأمر المحزن الوحيد هو أني لم أستلم كافة مستحقاتي من النصر وهي مجموع الرواتب المتأخرة التي اتفقنا عليها مع الإدارة وبالنسبة لي هو أمر غير منصف أو عادل وهو مبلغ كبير.

وتابع: الهلال ناد كبير وأحترمه ولاعبوه أصدقائي لكني أحب مباريات الهلال لأنها تتسم بالتنافسية والحماس وسالم الدوسري من أكبر اللاعبين في السعودية.

وعن بطولة الدوري بين الاتحاد والنصر، أوضح أن الدوري سيكون بين النصر والاتحاد حتى الجولة الأخيرة رغم لعبهما بطريقة مختلفة وبالنسبة لي أفضل من لعبت معهم هم جوليانو وتاليسكا وسامي النجعي وفراس البريكان ومن لعبت ضدهم ياسر الشهراني وسالم الدوسري ورومارينيو وحمدالله.